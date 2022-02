Che Tempo Che Fa, anticipazioni puntata 20 febbraio 2022: gli ospiti di stasera (Di domenica 20 febbraio 2022) Come ogni domenica torna l’appuntamento su Rai 3 con Che Tempo Che Fa, il salotto televisivo che vede alla conduzione Fabio Fazio, accompagnato da Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Orietta Berti, Mago Forest, Ale e Franz. Ma chi arriverà in studio come ospite? E cosa succederà questa sera a partire dalle 20? Che Tempo Che Fa: gli ospiti di domenica 20 febbraio 2022 Tra gli ospiti Amadeus, reduce dal grande successo del Festival di Sanremo e ora alla conduzione del nuovo game ‘Affari tuoi – formato famiglia’, in onda il sabato sera su Rai 1. E ancora, direttamente dall’Ariston Dargen D’Amico, che si trova ai primi posti delle classifiche radio con ‘Dove si balla’. In studio Corrado Gozzanti, Virginia Raffaele, Emma Bonino, Marco Cappato, Guido Rasi, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 20 febbraio 2022) Come ogni domenica torna l’appuntamento su Rai 3 con CheChe Fa, il salotto televisivo che vede alla conduzione Fabio Fazio, accompagnato da Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Orietta Berti, Mago Forest, Ale e Franz. Ma chi arriverà in studio come ospite? E cosa succederà questa sera a partire dalle 20? CheChe Fa: glidi domenica 20Tra gliAmadeus, reduce dal grande successo del Festival di Sanremo e ora alla conduzione del nuovo game ‘Affari tuoi – formato famiglia’, in onda il sabato sera su Rai 1. E ancora, direttamente dall’Ariston Dargen D’Amico, che si trova ai primi posti delle classifiche radio con ‘Dove si balla’. In studio Corrado Gozzanti, Virginia Raffaele, Emma Bonino, Marco Cappato, Guido Rasi, ...

