Calciomercato Juventus, Agnelli scatenato: tutto su un ex obiettivo di Marotta (Di domenica 20 febbraio 2022) Andrea Agnelli ci aveva già provato anni fa ad acquistarlo, ma non ha mollato la presa e ora farà ancora un tentativo per averlo in rosa. La Juventus cerca sempre in continuazione di migliorare la propria rosa per il futuro per avere la squadra più competitiva possibile e non è un caso che anche i giocatori che in passato sono stati accostati ai bianconeri siano rimasti ancora dei pallini di Andrea Agnelli pronti a essere di nuovo accostati a Madama. Andrea Agnelli Juventus (GettyImages)La Juventus è una delle squadre più ambite e ammirate in tutto il mondo e non è dunque un caso che tutti vogliano a tutti i costi essere accostati alla Signora e una sua chiamata può portare veramente a un cambio perentorio in carriera. I bianconeri difficilmente ricevono dei no e ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 20 febbraio 2022) Andreaci aveva già provato anni fa ad acquistarlo, ma non ha mollato la presa e ora farà ancora un tentativo per averlo in rosa. Lacerca sempre in continuazione di migliorare la propria rosa per il futuro per avere la squadra più competitiva possibile e non è un caso che anche i giocatori che in passato sono stati accostati ai bianconeri siano rimasti ancora dei pallini di Andreapronti a essere di nuovo accostati a Madama. Andrea(GettyImages)Laè una delle squadre più ambite e ammirate inil mondo e non è dunque un caso che tutti vogliano a tutti i costi essere accostati alla Signora e una sua chiamata può portare veramente a un cambio perentorio in carriera. I bianconeri difficilmente ricevono dei no e ...

Advertising

DiMarzio : #Juventus, il retroscena su #Rovella: a gennaio i bianconeri hanno provato a riportarlo a Torino ?? - MondoBN : MERCATO, Concorrenza spagnola per Zaniolo - Ftbnews24 : ?? #Juve @TuttoJuve24 #Juventus #SerieA #Calciomercato Juventus, Dybala non rinnova: Inter e Tottenham in agguato… - calciomercatoit : #Juventus, dopo la #ChampionsLeague il CDA per i rinnovi: il punto su #Dybala, #Cuadrado e non solo #calciomercato - Ftbnews24 : Calciomercato Roma, rebus Zaniolo: l’Atletico Madrid sfida la Juventus ???? #Roma #ASRoma #SerieA #JuveRoma #Mourinho… -