Atalanta, l'oro di Percassi: pagata 14 e venduta a 500, i dettagli dell'affare a stelle e strisce (Di domenica 20 febbraio 2022) Una volta in serie A c'erano le sette sorelle: top club pieni di talento e appeal che si contendevano quasi ad armi pari la testa della classifica. Erano gli anni d'oro del nostro calcio a cavallo del Duemila. Ora, vent' anni dopo, di sette sorelle ce ne sono di nuove: le squadre a stelle e strisce. Dopo Milan, Fiorentina, Roma, Venezia, Spezia e Genoa anche l'Atalanta diventa americana e viene acquisita ufficialmente per il 55% da un gruppo di investitori USA capitanati dall'imprenditore, Managing Partner e Co-owner dei Boston Celtics (una delle principali squadre di basket NBA) Stephen Pagliuca. La famiglia Percassi, da par suo, manterrà il 45% delle quote azionarie del club che ha trasformato da realtà di provincia a potenza del calcio internazionale.

