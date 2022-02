Asia Argento, chi è l’ex marito e regista Michele Civetta: “Persi la testa per lui” (Di domenica 20 febbraio 2022) Il regista Michele Civetta e Asia Argento si sono sposati nel 2008 con le migliori intenzioni, ma la loro relazione è poi naufragata. Ecco tutto quel che c’è da sapere sull’ex marito di Asia Argento. L’incontro con il marito e regista Michele Civetta fu per Asia Argento una rivelazione. La nota attrice sembrò aver trovato la stabilità tanto cercata: lo sposò il 27 agosto 2008 ad Arezzo, incinta all’ottavo mese del suo secondogenito – e primogenito per la coppia – Nicola Giovanni. Per amor di Michele la Nostra cancellò anche il suo famoso tatuaggio dell’angelo sul ventre. Ma non bastò a far durare la felicità… Il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 20 febbraio 2022) Ilsi sono sposati nel 2008 con le migliori intenzioni, ma la loro relazione è poi naufragata. Ecco tutto quel che c’è da sapere suldi. L’incontro con ilfu peruna rivelazione. La nota attrice sembrò aver trovato la stabilità tanto cercata: lo sposò il 27 agosto 2008 ad Arezzo, incinta all’ottavo mese del suo secondogenito – e primogenito per la coppia – Nicola Giovanni. Per amor dila Nostra cancellò anche il suo famoso tatuaggio dell’angelo sul ventre. Ma non bastò a far durare la felicità… Il ...

