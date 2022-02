Alex e Delia “trattengono” Soleil al GF Vip | il brutto gesto | la mamma della Sorge interviene – VIDEO

Leggi su blogtivvu

(Di domenica 20 febbraio 2022) Il party del Grande Fratello Vip ha creato nuove “spaccature” in Casa.Belli eDuran, dopo avere riacceso gli animiresidenza più spiata di Cinecittà, avevano persino l’intenzione di coinvolgere in un presunto ménage à trois anche: il, la... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.