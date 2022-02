Ufficiale: l’Atalanta passa al finanziere americano Stephen Pagliuca. I Percassi restano alla guida del club (Di sabato 19 febbraio 2022) l’Atalanta è stata acquistata da un gruppo di investitori guidati dal finanziere Stephen Pagliuca. L’accordo tra la famiglia Percassi e il businessman americano sarebbe ormai Ufficiale, con le condizioni già circolate nei giorni scorsi, quando le indiscrezioni davano il club bergamasco nelle mire del fondo americano Kkr. Smentito l’interesse del fondo già interessato a Tim, è arrivata l’ufficialità per l’acquisto di Pagliuca, già comproprietario dei Boston Celtics in Nba. Stando ai primi dettagli emersi sulla partnership, Pagliuca sarà co-chairman del club con l’acquisizione per oltre 400 milioni del 55% di La Dea srl, la sub-holding della famiglia ... Leggi su open.online (Di sabato 19 febbraio 2022)è stata acquistata da un gruppo di investitoriti dal. L’accordo tra la famigliae il businessmansarebbe ormai, con le condizioni già circolate nei giorni scorsi, quando le indiscrezioni davano ilbergamasco nelle mire del fondoKkr. Smentito l’interesse del fondo già interessato a Tim, è arrivata l’ufficialità per l’acquisto di, già comproprietario dei Boston Celtics in Nba. Stando ai primi dettagli emersi sulla partnership,sarà co-chairman delcon l’acquisizione per oltre 400 milioni del 55% di La Dea srl, la sub-holding della famiglia ...

