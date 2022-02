Test Portimao | Moto2 | Fernandez comanda | Vietti primo tra gli azzurri - News

(Di sabato 19 febbraio 2022) Prima (delle tre in programma) sessione di giornata per lain quel di, dove il sole è accompagnato come di consueto dal forte vento. Una condizione certamente particolare, che ha ...

motosprint : Test #Portimao, #Moto2: #Fernandez comanda, #Vietti primo tra gli azzurri ?? - MotorcycleSp : GasGas Aspar è partito alla grande nei test Moto2 e Moto3 a Portimão. Dopo aver guidato la sessione... #Moto2… - MotorcycleSp : Anche se da oggi la pista di Portimão sarà testata per Moto2 e Moto3, la verità è che la pista porto... #WSBK #WSBK… - MotorcycleSp : Si è conclusa la prima delle tre sessioni della giornata inaugurale di test Moto3 a Portimão, con Se... #Moto3… - motosprint : #SBK: Test positivi a Portimao per i piloti HRC, Lecuona e Vierge - News -

I tempi Test Jerez: il ... SBK: Test positivi a Portimao per i piloti HRC Lecuona e Vierge
Honda ha compiuto due giorni di test SBK privati a Portimao. Iker Lecuona e Xavi Vierge al lavoro con la nuova CBR1000RR-R. Pochi giorni dopo la presentazione delle nuove livree del team, Honda è ...