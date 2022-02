Terribile lutto per Sara Tommasi. il grande dolore che l’ha colpita: “Riposa in pace” (Di sabato 19 febbraio 2022) Sara Tommasi distrutta dal grande dolore provocato dalla persona che amava di più al mondo, un cuore spezzato difficile da riparare. E’ molto difficile lasciare andare una persona a cui… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di sabato 19 febbraio 2022)distrutta dalprovocato dalla persona che amava di più al mondo, un cuore spezzato difficile da riparare. E’ molto difficile lasciare andare una persona a cui… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

NotiziarioC : Lutto in casa Genova Calcio: terribile la causa - showinbaemin : Subire un lutto è sempre una cosa terribile, ma vedere con i propri occhi qualcuno morirti davanti è anche peggio… ciao zio, mj mancherai ? - infoitcultura : Terribile lutto a Domenica In: il triste annuncio di Mara Venier in diretta - infoitcultura : Terribile lutto per Laura Chiatti: “Solo tre giorni fa…” - Federico01 : Il papà se ne va, se poi se ne va pure la mamma ed ancora, noi figli, non ci siamo fatti Vita propria ed autosuffic… -