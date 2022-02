Radio Bruno licenzia quattro giornalisti nonostante gli ascolti in crescita: “Comportamento antisindacale, notizia arrivata con una telefonata” (Di sabato 19 febbraio 2022) Una telefonata di nemmeno un minuto e Radio Bruno licenzia quattro giornalisti della propria redazione. Si tratta di tre giornalisti (un uomo e due donne) della redazione di Bologna e della cronista che si occupa della sede di Mantova. Il licenziamento comporta anche ufficiosamente la chiusura delle sedi di Bologna e Mantova che si trovano in questo momento senza corrispondenti. La Radio più ascoltata dell’Emilia Romagna con sede a Carpi, che negli anni recenti si è allargata in mezza Italia, e che solo nell’ultima indagine Ter relativa agli ascolti del secondo semestre del 2021 scoppiava di salute con oltre 800mila ascoltatori in Emilia Romagna – e un balzo in avanti del 23% in Lombardia con 128mila ascoltatori nel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 19 febbraio 2022) Unadi nemmeno un minuto edella propria redazione. Si tratta di tre(un uomo e due donne) della redazione di Bologna e della cronista che si occupa della sede di Mantova. Ilmento comporta anche ufficiosamente la chiusura delle sedi di Bologna e Mantova che si trovano in questo momento senza corrispondenti. Lapiù ascoltata dell’Emilia Romagna con sede a Carpi, che negli anni recenti si è allargata in mezza Italia, e che solo nell’ultima indagine Ter relativa aglidel secondo semestre del 2021 scoppiava di salute con oltre 800mila ascoltatori in Emilia Romagna – e un balzo in avanti del 23% in Lombardia con 128mila ascoltatori nel ...

