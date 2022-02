Mauro attacca Kean: «Gli andrebbe spiegato che tatuaggi e treccine non servono nel calcio» (Di sabato 19 febbraio 2022) Massimo Mauro boccia Kean: «treccine e tatuaggi non servono nel calcio». Le dichiarazioni dell’ex bianconero Massimo Mauro, ha parlato ai microfoni di Radio Deejay e bocciato l’attaccante della Juve dopo il derby pareggiato ieri sera col Torino. Le dichiarazioni dell’ex bianconero. DICHIARAZIONI – «A Kean andrebbe spiegato che treccine e tatuaggi non servono per giocare a calcio. In questo 4-3-3 purtroppo non vedo ricambi per la Juventus. Allegri però è il migliore di tutti nella gestione, il gruppo lo migliorerà». L'articolo proviene da calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 19 febbraio 2022) Massimoboccia: «nonnel». Le dichiarazioni dell’ex bianconero Massimo, ha parlato ai microfoni di Radio Deejay e bocciato l’nte della Juve dopo il derby pareggiato ieri sera col Torino. Le dichiarazioni dell’ex bianconero. DICHIARAZIONI – «Achenonper giocare a. In questo 4-3-3 purtroppo non vedo ricambi per la Juventus. Allegri però è il migliore di tutti nella gestione, il gruppo lo migliorerà». L'articolo proviene daNews 24.

Advertising

GerardApruzzese : RT @ilmessaggeroit: @juventusfc, Mauro attacca #Kean: «Tatuaggi e treccine non servono per giocare a pallone» - MessaggeroSport : @juventusfc, Mauro attacca #Kean: «Tatuaggi e treccine non servono per giocare a pallone» - ilmessaggeroit : @juventusfc, Mauro attacca #Kean: «Tatuaggi e treccine non servono per giocare a pallone» - steganiania : @an_paci @angeleri_mauro Devono comminarle bendati. Loro irrogano la sanzione, poi un altro addetto attacca le etic… - angeleri_mauro : RT @osamundR: L'HACKER CHE ATTACCA I TRUCKERS - NON HO PAROLE ADATTE AL SOGGETTO Se mai vi foste domandati che faccia avesse l'hacker che h… -