Gemma Galgani lascia Uomini e Donne? L’indiscrezione lascia col fiato sospeso

Advertising

PasqualeMarro : #Gemmagalgani messa alle strette. Commento al veleno contro di lei - infoitcultura : Uomini e Donne, Nadia Marsala affonda Gemma Galgani: tutti contro la torinese! - Gianniallu : RT @Petrone65376096: Santa Gemma Galgani - antonio_locci : Gemma Galgani nella puntata di oggi. #UominieDonne - Manto004 : Ho scritto su Google 'corteggiatori gemma galgani' e mi sono usciti una sfilza di immagino che se messe insieme rag… -

Ultime Notizie dalla rete : Gemma Galgani

: "Ero imbarazzato durante il nostro primo incontro" ha svelato il suo ex Maurizio Guerci Continua il successo mediatico diche da più di dieci anni è la dama per eccellenza ...Vi ricordate dell'ex corteggiatore di, Maurizio Guerci? Eccolo oggi Chi ha seguito Uomini e donne in passato sicuramente si ricorderà di Maurizio Guerci . L'ex cavaliere ha preso parte al programma per conoscere...Di certo con Gemma Galgani, non ci si annoia mai, dato che la puntata è iniziata con uno scontro che l’ha vista protagonista insieme a Nadia Marsala. Il motivo del loro litigio sarebbero delle ...Continua il successo mediatico di Gemma Galgani che da più di dieci anni è la dama per eccellenza di Uomini e Donne. Nel corso delle passate puntate Gemma ha avuto modo di rivedere, seppur in video, ...