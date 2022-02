Ciclismo, UAE Tour 2022: calendario, programma, orari, diretta tv e streaming (Di sabato 19 febbraio 2022) Il calendario e la programmazione tv e streaming dello UAE Tour 2022, corsa a tappe ormai diventata uno dei principali appuntamenti di inizio stagione nel panorama del Ciclismo internazionale. Si corre da domenica 20 a sabato 26 febbraio, con tanti big al via: da Tadej Pogacar che fa il suo esordio stagionale a Filippo Ganna, passando per Joao Almeida, Aleksandr Vlasov e tanti altri. Le sette tappe propongono soprattutto due arrivi in salita e una cronometro individuale, poi non mancheranno le frazioni sulla carta adatte ai velocisti del gruppo. orari, TV E streaming – Lo UAE Tour 2022 sarà trasmesso in diretta tv da Eurosport ed Eurosport 2, con collegamenti quotidiani a partire dalle ore 11:50 ... Leggi su sportface (Di sabato 19 febbraio 2022) Ile lazione tv edello UAE, corsa a tappe ormai diventata uno dei principali appuntamenti di inizio stagione nel panorama delinternazionale. Si corre da domenica 20 a sabato 26 febbraio, con tanti big al via: da Tadej Pogacar che fa il suo esordio stagionale a Filippo Ganna, passando per Joao Almeida, Aleksandr Vlasov e tanti altri. Le sette tappe propongono soprattutto due arrivi in salita e una cronometro individuale, poi non mancheranno le frazioni sulla carta adatte ai velocisti del gruppo., TV E– Lo UAEsarà trasmesso intv da Eurosport ed Eurosport 2, con collegamenti quotidiani a partire dalle ore 11:50 ...

