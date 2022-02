**Calcio: Serie A, Roma-Verona 2-2** (Di sabato 19 febbraio 2022) Roma, 19 feb. - (Adnkronos) - Pareggio per 2-2 tra Roma e Verona nell'anticipo della 26/a giornata di Serie A disputato allo stadio Olimpico. Al doppio vantaggio degli scaligeri con Barak al 5' e Tameze al 20' replicano due 'primavera' giallorossi da poco entrati in campo: il 18enne Volpato al 65' e il 19enne Bove all'84'. Nel recupero espulso l'allenatore dei padroni di casa Mourinho. In classifica i capitolini sono settimi con 41 punti, gli scaligeri noni a quota 37. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 19 febbraio 2022), 19 feb. - (Adnkronos) - Pareggio per 2-2 tranell'anticipo della 26/a giornata diA disputato allo stadio Olimpico. Al doppio vantaggio degli scaligeri con Barak al 5' e Tameze al 20' replicano due 'primavera' giallorossi da poco entrati in campo: il 18enne Volpato al 65' e il 19enne Bove all'84'. Nel recupero espulso l'allenatore dei padroni di casa Mourinho. In classifica i capitolini sono settimi con 41 punti, gli scaligeri noni a quota 37.

