Brad Pitt denuncia Angelina Jolie per aver venduto la sua parte di vigneti ad un oligarca russo

(Di sabato 19 febbraio 2022) Una guerra chiama l’altra e pernon sembra esserci mai pace. E quando non è la custodia dei sei figli che hanno in comune, a metterli nuovamente l’uno contro l’altra, combattivi più che mai, si inserisce il vino. Anzi i, di cui i due divi hollywoodiani sono co-proprietari. L’attore ha fatto causa all’ex moglie, doposcoperto che hala suadella tenuta di Château Miraval nel Sud della Francia ad un miliardarioYuri Shefler.l’avevano acquistata e fondato un’azienda vinicola con lo stesso nome, nel 2008, quando erano ancora una delle coppie più belle di Hollywood. Lì si sono anche sposati nel 2014. L’accordo iniziale però ...

Advertising

PortalNoticiave : #Espectaculos - Brad Pitt demanda a Angelina Jolie #19Feb #BradPitt #AngelinaJolie #Demanda #PortaldeNoticias - carlokarl : RT @tempoweb: Fuoco e fiamme tra Angelina #Jolie e Brad #Pitt: dopo il divorzio scoppia la guerra sul #vino #Hollywood #vigne #cibo #19febb… - AbbesSamir1980 : @milfitaly E io sono Brad Pitt - LaStampa : Chateau Miraval, ecco il vigneto che fa litigare Brad Pitt e Angelina Jolie - tempoweb : Fuoco e fiamme tra Angelina #Jolie e Brad #Pitt: dopo il divorzio scoppia la guerra sul #vino #Hollywood #vigne… -

Ultime Notizie dalla rete : Brad Pitt

CORRENS (PROVENZA). All'esterno sembra una cantina come tante, con un cancello di accesso semplice, fra i pini marittimi tipici del paesaggio mediterraneo. La strada è lunga, verde e dolcemente ...Non solo il divorzio, adesso si infiamma anche la battaglia sul vino tra le due superstar Angelina Jolie e: l'attore ha contestato all'ex moglie la vendita delle sue azioni della loro tenuta vinicola nel sud della Francia. È la tenuta che produce il vino di 'Miraval Cotes de Provence', adesso ...Non solo il divorzio, adesso si infiamma anche la battaglia sul vino tra le due superstar Angelina Jolie e Brad Pitt: l’attore ha contestato all’ex moglie la vendita delle sue azioni della loro tenuta ...Angelina Jolie avrebbe venduto all'insaputa dell'ex marito Brad Pitt la sua quota dell'azienda vinicola in Francia, mettendo a rischio il business del vino Angelina Jolie avrebbe venduto all'insaputa ...