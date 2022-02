Apple | tracce dei nuovi Mac nel database eurasiatico

(Di sabato 19 febbraio 2022) Nei giorni scorsi, Bloomberg aveva diffuso la notizia secondo cui il primoEvent del 2022 sarebbe stato l’8 marzo. A consolidare tale data, o almeno la tempistica primaverile, è la registrazione, nel, dicodici prodotto che anticiperebbero l’arrivo di computer Mac aggiornati. È quanto ha riportato l’agenzia di stampa Ansa, sezione tecnologia. LEGGI ANCHE –> Cupertino inserisce l’iPhone 6 Plus nella lista ‘vintage’ La Eurasian Economic Commission, quale organo esecutivo dell’Unione economica eurasiatica, invita i produttori di tecnologia a registrare, prima del lancio pubblico, idispositivi dotati di connessione wireless che verranno messi in vendita. A gennaio, ilaveva mostrato i codici riferiti ad un iPhone 5G economico e un iPad, ...

