Advertising

MediasetTgcom24 : Udine, grave incidente sull'autostrada A4: tre morti #udine #A4 #latisana #incidentestradale… - g_bonincontro : RT @MediasetTgcom24: Udine, grave incidente sull'autostrada A4: tre morti #udine #A4 #latisana #incidentestradale - Tullia01 : RT @msn_italia: Udine, grave incidente sull'autostrada A4: tre morti - msn_italia : Udine, grave incidente sull'autostrada A4: tre morti - ninoBertolino : RT @MediasetTgcom24: Udine, grave incidente sull'autostrada A4: tre morti #udine #A4 #latisana #incidentestradale -

Ultime Notizie dalla rete : Udine grave

commenta Tre persone sono morte in unincidente avvenuto sull'autostrada A4 Venezia - Trieste, all'altezza dell'uscita del casello di Latisana (), in direzione Venezia. Il veicolo sul quale viaggiavano le tre vittime aveva ...Ilinvestimento si è verificato, alle quattro del pomeriggio, nella frazione di Casale della Madonna () . La vittima è un 42enne di nazionalità nigeriana ma in Italia da anni, dove si è ...Tre persone sono morte in un grave incidente avvenuto sull'autostrada A4 Venezia-Trieste, all'altezza dell'uscita del casello di Latisana (Udine), in direzione Venezia. Il veicolo sul quale ...UDINE - Tragedia in autostrada stasera, giovedì, poco prima delle 20. Il gravissimo incidente è avvenuto lungo l'A4 all’altezza dell’uscita del casello di Latisana in direzione Venezia.