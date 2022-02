Torino | Vagnati | “Bremer alla Juve? Sono convinto che farà scelte diverse”

Leggi su sportface

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Intervenuto ai microfoni di Dazn, il responsabile dell’area tecnica delDavideha affrontati diversi temi nel pre-partita del Derby della Mole. In particolare il dirigente granata ha detto la sua su un possibile passaggio dintus: “che un giocatore come lui, che in questi anni ha sudato la maglia granata,– ha spiegato– Per questo Derby non posso promettere nulla se non che daremo l’anima per portare a casa il risultato.” SportFace.