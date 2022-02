Tensione del Donbass e accuse reciproche: a che punto è la crisi (Di venerdì 18 febbraio 2022) Altra giornata importante per il dossier russo-ucraino. Nel Donbass proseguono gli scambi di colpi di artiglieria tra combattenti separatisti e soldati dell’esercito ucraino. A partire da giovedì notte, entrambe le forze in campo si fronteggiano e si accusano a vicenda sulla responsabilità delle nuove tensioni. Nelle repubbliche filorusse i comandanti locali puntano il dito contro InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 18 febbraio 2022) Altra giornata importante per il dossier russo-ucraino. Nelproseguono gli scambi di colpi di artiglieria tra combattenti separatisti e soldati dell’esercito ucraino. A partire da giovedì notte, entrambe le forze in campo si fronteggiano e si accusano a vicenda sulla responsabilità delle nuove tensioni. Nelle repubbliche filorusse i comandanti locali puntano il dito contro InsideOver.

Ultime Notizie dalla rete : Tensione del Ginnastica facciale: allena il tuo viso alla bellezza Teniamo la posizione per una decina di secondi, poi mandiamo dei 'baci alle stelle' , in questo modo portiamo ulteriormente in tensione tutta la muscolatura anteriore del collo, che dobbiamo ...

Caro - bollette, oggi l'intervento del Governo: ecco cosa si prevede ...Consiglio dei ministri è contenuta anche l'istituzione di un fondo unico per la riconversione del ... Credo che a questo problema che ha creato oggettivamente una situazione di blocco e grave tensione ...

Ucraina, diretta. Alba di tensione nel Donbass, sull'orlo della guerra. Kiev: 60 violazioni del cessate il fuo ilmessaggero.it Kiev denuncia 60 violazioni del cessate il fuoco nel Donbass La regione contesa potrebbe diventare luogo per un incidente fatale, con Kiev che denuncia 60 violazioni del cessate il fuoco nel Donbass Nelle ore di una nuova escalation di tensione fra le parti ...

Pfizer, annunciati 130 licenziamenti a Catania: oggi vertice in Prefettura Da giorni, nella città di Catania si respira un clima di particolare tensione: ciò è dovuto all'annuncio del mancato rinnovo del contratto di 130 unità di personale presso la sede etnea della ...

