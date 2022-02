Pattinaggio artistico, programma 19 febbraio Olimpiadi Pechino 2022: orari, italiani in gara, ordine entrata (Di venerdì 18 febbraio 2022) Stiamo per vivere, l’ultimo, grande momento di Pattinaggio artistico alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Domani 19 febbraio infatti, a partire dalle ore 12:00, andrà in scena il free program delle coppie, gara che si preannuncia decisamente scoppiettante e ricca di colpi di scena. Sì perché al termine dello short troviamo ben tre team al di sopra degli ottanta punti. In testa si sono piazzati i padroni di casa Wenjing Sui-Cong Han, i quali hanno firmato il primato mondiale conquistando 84.41, precedendo di un’incollatura i russi Evgenia Tarasova-Vladimir Morozov, secondi con 84.25 davanti ai compagni di Nazionale Anastasia Mishina-Aleksandr Galliamov, terzi con 82.76. Alla finestra invece Aleksandra Boikova-Dmtrii Kozlovskii, quarti con 78.59 e pronti ad ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 febbraio 2022) Stiamo per vivere, l’ultimo, grande momento dialleInvernali di. Domani 19infatti, a partire dalle ore 12:00, andrà in scena il free program delle coppie,che si preannuncia decisamente scoppiettante e ricca di colpi di scena. Sì perché al termine dello short troviamo ben tre team al di sopra degli ottanta punti. In testa si sono piazzati i padroni di casa Wenjing Sui-Cong Han, i quali hanno firmato il primato mondiale conquistando 84.41, precedendo di un’incollatura i russi Evgenia Tarasova-Vladimir Morozov, secondi con 84.25 davanti ai compagni di Nazionale Anastasia Mishina-Aleksandr Galliamov, terzi con 82.76. Alla finestra invece Aleksandra Boikova-Dmtrii Kozlovskii, quarti con 78.59 e pronti ad ...

