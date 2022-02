Novità al Grande Fratello Vip | finalmente provvedimenti disciplinari nei confronti dei concorrenti

Leggi su cityroma

(Di venerdì 18 febbraio 2022)alVip:per un concorrente. Ma in casa c’è chi si è comportato molto peggio! La decisione delè stata inesorabile, Alessandro Basciano è stato mandato in nomination d’ufficio. Una scelta netta, dura, per condannare il comportamento del ragazzo già richiamato tante volte per il suo carattere focoso. La finale è vicina Il prossimo mese andrà in onda la finale del programma che, in prima battuta, era stata prevista per il 13 dicembre 2021. Durante questi mesi abbiamo visto la casa di Cinecittà riempirsi e svuotarsi dimolto famosi, ognuno dei quali ha sicuramente lasciato qualcosa di suo in questa edizione. Chi è ancora in gara? Attualmente troviamo ...