Massimo Cacciari: “Questo sistema politico è morto, così i partiti non servono a niente” (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il filosofo: «Folle quel no alla cannabis, sul fine vita nessuno può ergersi a giudice di un altro. Non ci sono poteri neutri, Amato è un politico. Senza Mattarella, Draghi faceva saltare il banco» Leggi su lastampa (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il filosofo: «Folle quel no alla cannabis, sul fine vita nessuno può ergersi a giudice di un altro. Non ci sono poteri neutri, Amato è un. Senza Mattarella, Draghi faceva saltare il banco»

Ultime Notizie dalla rete : Massimo Cacciari Massimo Cacciari: "Questo sistema politico è morto, così i partiti non servono a niente" "Questo sistema è morto". C'è qualcosa di irrevocabile nel modo in cui la voce del professor Massimo Cacciari sigilla le parole, sulla coda di 48 ore in cui i brandelli della credibilità politica sono sepolti prima dalla Corte Costituzionale guidata da Giuliano Amato e poi dal nervosismo ...

Cacciari: "Illusioni su Draghi, siamo in campagna elettorale" L'obbligo vaccinale over 50 'è una cosa scandalosa' ' Siamo già entrati in campagna elettorale. Su Draghi si sono costruiti castelli di illusioni '. Massimo Cacciari si esprime così a Piazzapulita dopo la giornata di fibrillazioni vissuta dal governo. 'Quando è arrivato Draghi, ho detto che avrebbe fatto il Pnrr. Ha una grande credibilità ...

Piazzapulita, Massimo Cacciari furioso per l'obbligo vaccinale over 50: "Uno scandalo, in nessun Paese..." Il Tempo Piazzapulita, Massimo Cacciari furioso per l'obbligo vaccinale over 50: "Uno scandalo, in nessun Paese..." "Una vergogna, è scandaloso". Massimo Cacciari sbotta in collegamento con "Piazzapulita" quando il conduttore Corrado ...

