Luca Onestini difende la fidanzata e finisce con un occhio nero (Di venerdì 18 febbraio 2022) L’occhio nero di Luca Onestini Luca Onestini si trova, al momento, a Parigi insieme alla fidanzata Cristina Porta per una piccola e romantica vacanza. Purtroppo, però, la sfortuna si è messa in mezzo ed è stato coinvolto in una rissa in un bar. Il tutto ha avuto luogo all’interno di un locale nel quale stava L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 18 febbraio 2022) L’disi trova, al momento, a Parigi insieme allaCristina Porta per una piccola e romantica vacanza. Purtroppo, però, la sfortuna si è messa in mezzo ed è stato coinvolto in una rissa in un bar. Il tutto ha avuto luogo all’interno di un locale nel quale stava L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

ParliamoDiNews : Luca Onestini con un occhio nero per “colpa” della fidanzata #L’extronistadiUominieDonne #LucaOnestini - zazoomblog : Luca Onestini la foto su Instagram con un occhio nero preoccupa i fan: “Io coinvolto in una rissa” - #Onestini… - occhio_notizie : L'aggressione a Luca Onestini: 'È una triste storia' - asbloodflows : Luca Onestini e il fratello mi danno le stesse vibes del tag Harry Styles/Edward Styles su ao3 - IanniGiusy : @Anna61066117 Si vede benissimo che tra loro non è una semplice amicizia,ed è giusto che noi rispettiamo i loro tem… -