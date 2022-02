Juventus-Torino | infortunio per Rugani nel riscaldamento | giocherà Pellegrini | Alex Sandro centrale

(Di venerdì 18 febbraio 2022)per Danieleneldi. Ilbianconero si è fatto male ed è tornato negli spogliatoi, per questo motivo, pur essendo stato annunciato nelle formazioni ufficiali, nonnel derby. Al suo posto c’è Luca, conche dovrà interpretare il ruolo di difensore. Beffa dunque per Allegri a pochi minuti dal calcio d’inizio. SportFace.

Advertising

tvdellosport : ?? CAPIENZA STADI: È CAOS Il Governo starebbe valutando l’ipotesi di aumentare la capienza degli stadi al 75% già a… - DiMarzio : #Juventus, il retroscena su #Rovella: a gennaio i bianconeri hanno provato a riportarlo a Torino ?? - juventusfc : Ultima dichiarazione di Mister Allegri: a breve le sue parole sul nostro sito, qui come sempre il video completo ??… - MondoBN : JUVE-TORINO, Rugani non ce la fa. Al - toropuntoit : #JuventusTorino, il #commento di #Vagnati prima del fischio d'inizio -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Torino

Tutto pronto per il derby della Mole. Tra poco meno di un'ora si scende in campo per la gara train programma alle ore 20.45. Sciolti gli ultimi dubbi della vigilia. Massimiliano Allegri deve fare a meno sia di Chiellini che di Bonucci, ed al centro della difesa ci saranno ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo I bianconeri di Allegri sfidano i granata di Juric nel Derby della Mole della 26ª giornata di Serie A: dove vedereLa26ª giornata della Serie A 2021/2022 si apre con un anticipo di lusso, il Derby della Mole fra ladi Massimiliano Allegri e ildi ...Cambio di formazione all’ultimo nella Juventus. Daniele Rugani ha accusato dei problemi ... Questo il cambio prima del Torino.Infortunio per Daniele Rugani nel riscaldamento di Juventus-Torino. Il centrale bianconero si è fatto male ed è tornato negli spogliatoi, per questo motivo, pur essendo stato annunciato nelle ...