Il cantante è smascherato e ballerino

Il cantante è (s)mascherato e ballerino (Di venerdì 18 febbraio 2022) SoleLuna con Arisa Il cantante Mascherato è tornato su Rai 1 con il suo carico di indagini ed intrattenimento potenzialmente molto forte, ma all’esordio questa terza edizione non ci ha convinti. E, purtroppo, le anticipazioni sulla seconda puntata di questa sera non migliorano la situazione, lasciando intravvedere una strada fatta di esibizioni “spezzate” e soliti volti triti e ritriti che fanno perdere attrattiva allo show in sè per sè. Nel caso specifico il continuo rimando a Ballando con le Stelle appare decisamente eccessivo. La vincitrice dell’ultima edizione, Arisa, è stata scelta come nuovo membro della giuria e questo va anche bene, perchè è capace ed intuitiva, così come la presenza dei maestri di ballo in veste di coreografi, solisti, investigatori e forse concorrenti (sotto il Drago potrebbe esserci Simone Di Pasquale) ci potrebbe anche stare. Invitare ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 18 febbraio 2022) SoleLuna con Arisa IlMascherato è tornato su Rai 1 con il suo carico di indagini ed intrattenimento potenzialmente molto forte, ma all’esordio questa terza edizione non ci ha convinti. E, purtroppo, le anticipazioni sulla seconda puntata di questa sera non migliorano la situazione, lasciando intravvedere una strada fatta di esibizioni “spezzate” e soliti volti triti e ritriti che fanno perdere attrattiva allo show in sè per sè. Nel caso specifico il continuo rimando a Ballando con le Stelle appare decisamente eccessivo. La vincitrice dell’ultima edizione, Arisa, è stata scelta come nuovo membro della giuria e questo va anche bene, perchè è capace ed intuitiva, così come la presenza dei maestri di ballo in veste di coreografi, solisti, investigatori e forse concorrenti (sotto il Drago potrebbe esserci Simone Di Pasquale) ci potrebbe anche stare. Invitare ...

Advertising

Marzia_M : @ForMaiWork Il cantante smascherato… - thisiscleliaB : @milly_carlucci @IlCantanteRai1 No il gioco non è(sarebbe)questo,non si smaschera la maschera più difficile per cur… - chissasefinira : @chiarasg_ Il cantante smascherato ?? -