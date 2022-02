Delega fiscale, Concorrenza e riforma del Codice appalti I tempi di tutte le sfide di Draghi per i soldi del Recovery (Di sabato 19 febbraio 2022) La Delega fiscale, il ddl Concorrenza e la riforma del Codice appalti "sono il blocco dei provvedimenti principali" per l'attuazione del Recovery plan. Lo ha detto ieri in conferenza stampa il presidente del Consiglio, Mario Draghi. In ballo ci sono i 191 miliardi di euro messi sul tavolo dall'Europa per ripartire dopo la pandemia, di cui 69 a fondo perduto. Draghi affretta i tempi: "Questo deve essere fatto ora, perche' poi bisogna scrivere i decreti Delegati e il termine per la Concorrenza è fine anno. Quindi bisogna approvare la riforma in tempo utile per i decreti Delegati". Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di sabato 19 febbraio 2022) La, il ddle ladel"sono il blocco dei provvedimenti principali" per l'attuazione delplan. Lo ha detto ieri in conferenza stampa il presidente del Consiglio, Mario. In ballo ci sono i 191 miliardi di euro messi sul tavolo dall'Europa per ripartire dopo la pandemia, di cui 69 a fondo perduto.affretta i: "Questo deve essere fatto ora, perche' poi bisogna scrivere i decretiti e il termine per laè fine anno. Quindi bisogna approvare lain tempo utile per i decretiti". Segui su affaritaliani.it

