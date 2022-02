Covid, cala l’indice di trasmissibilità Rt (0,77): torna ai livelli di giugno scorso (Di venerdì 18 febbraio 2022) torna sui livelli dell’inizio dell’estate scorsa in Italia l‘indice di trasmissibilità Rt. I dati del monitoraggio settimanale Iss–Ministero della Salute indicano infatti che nel periodo 26 gennaio 2022-8 febbraio 2022, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,77. Il valore che più si avvicina è stato registrato nel periodo 16 giugno-29 giugno 2021, quando l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,66. Agli inizi di luglio l’Rt era poi salito a 0,91. E da quella rilevazione in poi è sempre stato più alto di 0,8. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 18 febbraio 2022)suidell’inizio dell’estate scorsa in Italia l‘indice diRt. I dati del monitoraggio settimanale Iss–Ministero della Salute indicano infatti che nel periodo 26 gennaio 2022-8 febbraio 2022, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,77. Il valore che più si avvicina è stato registrato nel periodo 16-292021, quando l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,66. Agli inizi di luglio l’Rt era poi salito a 0,91. E da quella rilevazione in poi è sempre stato più alto di 0,8. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

