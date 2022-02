Ciclismo, con Alessandro Covi l’Italia ha finalmente trovato un corridore per Freccia Vallone e Liegi-Bastogne-Liegi? (Di venerdì 18 febbraio 2022) Zero successi nei primi due anni da professionista, ma tantissime qualità messe in mostra ed un talento ancora tutto da scoprire. Il 2022 sembrava essere la stagione giusta per l’esplosione di Alessandro Covi, corridore classe 1998 (appena 23enne) della UAE Emirates, e così è stato. Tra la Vuelta Ciclista a la Region de Murcia Costa Calida e Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol sono arrivate due bellissime vittorie, con quella di ieri nella seconda frazione della breve corsa a tappe iberica che è una vera e propria perla. Su un vero e proprio muro conclusivo l’azzurro è riuscito a staccare tutti i rivali con un allungo eccezionale, tra i quali scalatori puri come Miguel Ángel López. Vuelta a Andalucia 2022, che numero di Alessandro Covi! Stacca tutti sullo strappo finale e batte Lopez! Il Puma di ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 febbraio 2022) Zero successi nei primi due anni da professionista, ma tantissime qualità messe in mostra ed un talento ancora tutto da scoprire. Il 2022 sembrava essere la stagione giusta per l’esplosione diclasse 1998 (appena 23enne) della UAE Emirates, e così è stato. Tra la Vuelta Ciclista a la Region de Murcia Costa Calida e Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol sono arrivate due bellissime vittorie, con quella di ieri nella seconda frazione della breve corsa a tappe iberica che è una vera e propria perla. Su un vero e proprio muro conclusivo l’azzurro è riuscito a staccare tutti i rivali con un allungo eccezionale, tra i quali scalatori puri come Miguel Ángel López. Vuelta a Andalucia 2022, che numero di! Stacca tutti sullo strappo finale e batte Lopez! Il Puma di ...

Advertising

ilgirodisicilia : Il ciclismo torna in Sicilia! ?? Dal 12 al 15 aprile, 4 tappe con partenza da Milazzo, traguardi a Bagheria, Caltani… - TrekSegafredo : RT @MapeiSport: #FlashBackFriday to few days ago @TrekSegafredo riders #AeroTest ?? #FBF al velodromo di Buttgen con @EBackstedt6, @DarioCat… - MapeiSport : #FlashBackFriday to few days ago @TrekSegafredo riders #AeroTest ?? #FBF al velodromo di Buttgen con @EBackstedt6,… - TrofeoBinda : Da @IlPedaleRosa - 'Trofeo Binda U.C.I. WWT', il plauso del Governo Italiano e di Regione Lombardia in attesa della… - TrofeoBinda : RT @IlPedaleRosa: 'Trofeo Alfredo Binda U.C.I. WWT', il plauso del Governo Italiano e di Regione Lombardia in attesa della presentazione uf… -