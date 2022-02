CHORUS | provalo gratis su Stadia!

Leggi su g-stadia

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Koch Media ha rilasciato su Stadia una demo gratuita didisponibile per tutti i giocatori di Stadia, raggiungibile al seguente link:DEMO. Una volta raggiunta la pagina del gioco vi basterà cliccare su Acquista a 0€ per poter aggiungere il gioco al vostro catalogo. A differenza delle prove gratuite dei giochi però i progressi non verranno mantenuti in caso di un futuro acquisto e la demo non presenta obiettivi da raggiungere. https://www.youtube.com/watch?v=d14zHL9agPUVideo can’t be loaded because JavaScript is disabled:– Official Launch Trailer (https://www.youtube.com/watch?v=d14zHL9agPU) Un tempo era la guerriera più letale del Circolo, ora è la loro fuggitiva più ricercata. Prendi il controllo di Nara e del suo caccia stellare senziente, I Rinnegati, in una missione per distruggere il culto oscuro ...