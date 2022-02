Bologna, Saputo torna in Italia: ultimatum alla squadra? (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il presidente del Bologna, Joey Saputo, sta tornando in Italia per parlare con la squadra: un ultimatum dopo i recenti risultati Joey Saputo, presidente del Bologna è pronto a tornare in Emila per stare vicino alla squadra e capire i recenti risultati. La sfida contro lo Spezia suona come un ultimatum per la squadra. Un unico risultato per non incappare nell’incubo retrocessione. Intanto nelle scorse ore si è parlato di Pirlo come sostituto di Mihajlovic qualora non dovessero risultati a stretto giro. Lo riporta La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il presidente del, Joey, stando inper parlare con la: undopo i recenti risultati Joey, presidente delè pronto are in Emila per stare vicinoe capire i recenti risultati. La sfida contro lo Spezia suona come unper la. Un unico risultato per non incappare nell’incubo retrocessione. Intanto nelle scorse ore si è parlato di Pirlo come sostituto di Mihajlovic qualora non dovessero risultati a stretto giro. Lo riporta La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : #Saputo torna in Italia per dare la scossa alla squadra ?? - simmonari : Calcio #Bologna, dietrofront #Saputo, il presidente non viene più - Nutizieri : Calcio Bologna, dietrofront Saputo, il presidente non viene più - CalcioOggi : Rischio esonero in Serie A, arriva il blitz del presidente - - Salvato95551627 : RT @calciomercatoit: #Bologna, il presidente #Saputo in città: la posizione di #Mihajlovic a rischio #calciomercato -