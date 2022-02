Bertolucci: “Non condivido le posizioni sul vaccino, ma la presenza di Djokovic a Roma è un bene” (Di venerdì 18 febbraio 2022) “Non commento la scelta di far partecipare Nole Djokovic agli Internazionali di Roma. Se potrà farlo vorrà dire che ha la possibilità di giocare. Sicuramente la decisione di non vaccinarsi, considerando l’importanza e rilevanza pubblica dell’atleta, ha influito non poco sulle opinioni dei sostenitori e su tutto il mondo del tennis. Una scelta così clamorosa che ha ancora effetti mediatici importanti tanto quanto la crisi in Ucraina”. Lo ha detto l’ex tennista e attuale opinionista su Sky, Paolo Bertolucci, in merito alla querelle su Djokovic e sulla sua partecipazione agli Internazionali di Roma: “Da un punto di vista umano non condivido la posizione di Nole sul vaccino, ma credo che sua la presenza al Foro Italico di Nole, sia un ... Leggi su sportface (Di venerdì 18 febbraio 2022) “Non commento la scelta di far partecipare Noleagli Internazionali di. Se potrà farlo vorrà dire che ha la possibilità di giocare. Sicuramente la decisione di non vaccinarsi, considerando l’importanza e rilevanza pubblica dell’atleta, ha influito non poco sulle opinioni dei sostenitori e su tutto il mondo del tennis. Una scelta così clamorosa che ha ancora effetti mediatici importanti tanto quanto la crisi in Ucraina”. Lo ha detto l’ex tennista e attuale opinionista su Sky, Paolo, in merito alla querelle sue sulla sua partecipazione agli Internazionali di: “Da un punto di vista umano nonla posizione di Nole sul, ma credo che sua laal Foro Italico di Nole, sia un ...

