Abruzzo, Piemonte e Valle d’Aosta verso il giallo. Malati e incidenza in calo, ma due regioni a rischio alto – Il monitoraggio Iss (Di venerdì 18 febbraio 2022) La cabina di regia dell’Iss di stamattina 18 febbraio parla di un netto calo dell’incidenza settimanale in Italia, scesa da 962 a 672 casi ogni 100 mila abitanti. Al momento, tutte le regioni risultano in discesa tranne una, la Calabria (che passa da 588,4 a 642,2). Si delineano anche i nuovi cambi di colore: dovrebbero passare dall’arancione al giallo l’Abruzzo (12,7% il tasso nelle intensive, 34% dell’area medica), il Piemonte (8,9% intensive, 20,8% area medica) e la Valle d’Aosta (11,8% intensive e 20,2% area medica) – che è anche la regione italiana con l’incidenza più bassa (328,5). L’incidenza più al momento alta si registra nella Provincia autonoma di Bolzano (1.061,2) seguita da Marche (1.025,8), Sardegna ... Leggi su open.online (Di venerdì 18 febbraio 2022) La cabina di regia dell’Iss di stamattina 18 febbraio parla di un nettodell’settimanale in Italia, scesa da 962 a 672 casi ogni 100 mila abitanti. Al momento, tutte lerisultano in discesa tranne una, la Calabria (che passa da 588,4 a 642,2). Si delineano anche i nuovi cambi di colore: dovrebbero passare dall’arancione all’(12,7% il tasso nelle intensive, 34% dell’area medica), il(8,9% intensive, 20,8% area medica) e la(11,8% intensive e 20,2% area medica) – che è anche la regione italiana con l’più bassa (328,5). L’più al momento alta si registra nella Provincia autonoma di Bolzano (1.061,2) seguita da Marche (1.025,8), Sardegna ...

