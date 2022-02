WTA Dubai 2022 | Ostapenko-Halep e Kudermetova-Vondrousova le semifinali

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Si sono conclusi i quarti di finale al WTA 500 di, già diventato particolarmente vivo grazie a tante grandi partite e a un mix di nuove leve e di ritorno in voga di personalità indomite di un ambiente, quello del tennis femminile, che sa regalare equilibrio e tante emozioni. Per Jelenaè il giorno del riequilibrio dei precedenti con Petra Kvitova. La lettone, infatti, batte la ceca in un match durissimo, durato due ore e 42 minuti e vissuto sull’ottovolante tra scene di tifo sugli spalti, occasioni sprecate da entrambe le parti e un tie-break vietato ai deboli di cuore, conche ce la fa al quarto match point e Kvitova che ne manca uno sull’8-7. Per l’ex vincitrice del Roland Garros ci sarà la rumena Simona, che derubrica il match di giornata a suo semplice feudo con un solo in apparenza ...

Gli orari e l'ordine di gioco di venerdì 18 febbraio per quello che riguarda il ricco di 2022. Di scena le semifinali, sia del torneo di singolo che del doppio. Apre la giornata l'incontro tra Ostapenko e Halep, segue Kudermetova contro Vondrousova.