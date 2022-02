Uomini e Donne, la stoccata di Matteo Ranieri a Sophie Codegoni (Di giovedì 17 febbraio 2022) A Uomini e Donne il trono di Matteo Ranieri sembra sgretolarsi di puntata in puntata, e se la corteggiatrice Denise Mingiano è andata via per non tornare, Federica Aversano ha lanciato al tronista una frecciatona via Instagram definendolo – senza mai nominarlo – un co***one. In merito a questo, Matteo si è molto infastidito ed è sbottato con Maria De Filippi: “Io una persona che quando litiga e poi non vuol chiarire e fa le battute sui social ce l’ho già avuta e non la voglio”. Anche se non l’ha nominata, il riferimento è ovviamente a Sophie Codegoni, che più volte, quando si stavano lasciando o l’avevano appena fatto, ha fatto battutine via Instagram. L’ex tronista tuttavia non può rispondere, visto che si trova reclusa nella Casa del Grande Fratello Vip 6. Dello ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 17 febbraio 2022) Ail trono disembra sgretolarsi di puntata in puntata, e se la corteggiatrice Denise Mingiano è andata via per non tornare, Federica Aversano ha lanciato al tronista una frecciatona via Instagram definendolo – senza mai nominarlo – un co***one. In merito a questo,si è molto infastidito ed è sbottato con Maria De Filippi: “Io una persona che quando litiga e poi non vuol chiarire e fa le battute sui social ce l’ho già avuta e non la voglio”. Anche se non l’ha nominata, il riferimento è ovviamente a, che più volte, quando si stavano lasciando o l’avevano appena fatto, ha fatto battutine via Instagram. L’ex tronista tuttavia non può rispondere, visto che si trova reclusa nella Casa del Grande Fratello Vip 6. Dello ...

