RISULTATI | NWA Powerrr 15 02 2022

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Idel 31° Episodio della nuova stagione del Webshow della NWA andati in scena Mercoledì ad Atlanta, Georgia: Tag Team Match – British Invasion (Doug Williams & Nick Aldis) battono Fable Jake & Jaden Roller (8:11) – Tootie Lynn (w/Kylie Rae) batte Marti Belle (w/Allysin Kay) (4:36) – Jennacide vs. Natalia Markova finisce in Double Count Out (5:;32) – Melina batte Christi Jaynes (6:14) – Matt Cardona batte Victor Benjamin (6:06) Team War Final Match – Strictly Business (Chris Adonis & Thom Latimer) & El Rudo battono The End (Odinson & Parrow) & Rodney Mack (11:35)