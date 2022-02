Porsche - Una nave carica di auto è alla deriva nell' Atlantico

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Un bastimento carico di(e di altre vetture del gruppo Volkswagen) ha preso fuoco'Oceano: la notizia, riportata dal Washington Post, è stata confermata dMarina portoghese, che ha ricevuto un segnale dirme dFelicity Ace, ora, con l'equipaggio, composto da 22 persone, fortunatamente messo in salvo ed evacuato. L'incendio è scoppiato nel ponte di carico, dove trovava posto un numero imprecisato di vetture della Casa di Stoccarda, imbarcate nel porto tedesco di Emden il 10 febbraio e attese per il 23 febbraio in quello americano di Davisville, nel Rhode Island. I soccorsi. Appena lanciato l'rme, l'imbarcazione è stata raggiunta da unadella ...

