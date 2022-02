"Non credo che sia possibile". Fucilata a sinistra, Lega e Forza Italia: la promessa di Giorgia Meloni (Di giovedì 17 febbraio 2022) Una promessa, quella di Giorgia Meloni. Una promessa agli elettori e al popolo di centrodestra. Parole che viaggiano di buon mattino su Twitter nella giornata di oggi, giovedì 17 febbraio. La leader e presidente di Fratelli d'Italia, infatti, scrive quanto segue: "Voglio rappresentare tutte le persone che si riconoscono nel campo politico e culturale del centrodestra e che non vogliono più assistere a governi di compromesso con la sinistra. Questo è il mio impegno". Parole in cui si scorgono una nuova stoccata agli alleati, o ex alleati, di centrodestra, Lega e Forza Italia, all'interno della maggioranza che sostiene Mario Draghi. A corredo di queste parole, la Meloni rilancia una sua foto, arricchita da un testo che ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 17 febbraio 2022) Una, quella di. Unaagli elettori e al popolo di centrodestra. Parole che viaggiano di buon mattino su Twitter nella giornata di oggi, giovedì 17 febbraio. La leader e presidente di Fratelli d', infatti, scrive quanto segue: "Voglio rappresentare tutte le persone che si riconoscono nel campo politico e culturale del centrodestra e che non vogliono più assistere a governi di compromesso con la. Questo è il mio impegno". Parole in cui si scorgono una nuova stoccata agli alleati, o ex alleati, di centrodestra,, all'interno della maggioranza che sostiene Mario Draghi. A corredo di queste parole, larilancia una sua foto, arricchita da un testo che ...

