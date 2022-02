Nasce a Uboldo “Seven – Revolution” | nuovo format tv | “Vi rinnoviamo il look”

Leggi su ilnotiziario

(Di giovedì 17 febbraio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color E’ stato chiamato “” e ha l’ambizione di diventare untelevisivo che ha tutte le carte in regola per riscuotere successo. Un’iniziativa di Monica Terron, parrucchiera diil cui negozio “TotalEuforia e Fantasia” si trova in via Italia 19/A. Ha creato un team di professionisti che ha completamente cambiato tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.