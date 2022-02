Loggia Ungheria | i pm vogliono il processo per Davigo

Advertising

sergionebg : @RobertoCerati @Nicolet84520681 Ti agevolo ... e' la parte visibile dell'iceberg, dietro puoi collocare attori che… - ConteZero76 : @SorCucu @Fiorellissimo @tinaloi15 @La7tv Cioè non sai assolutamente niente. Sostanzialmente Storari si preoccupa… - AlvisiConci : RT @aleappo53: @AlvisiConci - aleappo53 : @AlvisiConci - ZuZorander : RT @ValeMameli: #MPS #DavidRossi Estratto da 'Lobby e Logge'. Profumo di Loggia Ungheria -

Ultime Notizie dalla rete : Loggia Ungheria

il Giornale

... accusato di rivelazione del segreto d'ufficio per il caso dei verbali di Piero Amara su una presunta. I pm hanno chiesto per Davigo il rinvio a giudizio ma il gup si è riservato di ...Negli ultimi anni Greco a Milano ha dovuto affrontare - chiamato in alcuni casi in prima persona - la particolare e ancora in corso inchiesta sulla presunta: lo scorso settembre, il ...Alla ripresa dell'udienza per il processo relativo alla divulgazione dei verbali di Piero Amara, i pm hanno chiesto il rinvio a giudizio per Piercamillo Davigo ...Per Piercamillo Davigo l'accusa spinge invece per il rinvio a giudizio, in merito il caso dei verbali su una presunta loggia Ungheria ...