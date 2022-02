La risposta di Marco Cappato a Giuliano Amato che sui referendum aveva parlato di “quesiti mal formulati” (Di giovedì 17 febbraio 2022) “Ascoltare la conferenza stampa del presidente Amato ci ha dato la certezza di elementi di valutazione politica, perché si è trattato di una conferenza stampa politica”. Marco Cappato non ci sta e convoca una conferenza stampa per rispondere alle dichiarazioni del presidente della Corte costituzionale Giuliano Amato, che dopo aver bocciato i quesiti referendari su eutanasia e cannabis aveva parlato di “quesiti mal formulati”, addossando di fatto la colpa di quanto accaduto al comitato promotore. “Noi non abbiamo ancora – ha detto Cappato – le motivazioni con le quali la Corte ha dichiarato inammissibili i due referendum (verranno pubblicate nei prossimi giorni, ndr). C’è solo un ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 17 febbraio 2022) “Ascoltare la conferenza stampa del presidenteci ha dato la certezza di elementi di valutazione politica, perché si è trattato di una conferenza stampa politica”.non ci sta e convoca una conferenza stampa per rispondere alle dichiarazioni del presidente della Corte costituzionale, che dopo aver bocciato ireferendari su eutanasia e cannabisdi “mal”, addossando di fatto la colpa di quanto accaduto al comitato promotore. “Noi non abbiamo ancora – ha detto– le motivazioni con le quali la Corte ha dichiarato inammissibili i due(verranno pubblicate nei prossimi giorni, ndr). C’è solo un ...

