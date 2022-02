Juve Torino, Ventura al veleno: «Pochi derby persi per merito loro» (Di giovedì 17 febbraio 2022) Giampiero Ventura, ex allenatore del Torino, ha parlato così dei suoi precedenti nel derby contro la Juve. Le sue dichiarazioni Intervistato da Corriere Granata, Giampiero Ventura ha infiammato Juve Torino. Le sue parole. PAROLE – «Sinceramente tutti questi episodi mi fanno male. Furono Pochi i derby persi per merito loro, molti li abbiamo persi per errori clamorosi. Su Jonathas c’era un rigore clamoroso, su El Kaddouri tutta Europa ha visto cosa è successo; o ancora il gol annullato a Maxi Lopez e la non espulsione ad Alex Sandro sono state delle circostanze assurde. Per quanto riguarda i derby persi all’ultimo lasciamo stare: ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 17 febbraio 2022) Giampiero, ex allenatore del, ha parlato così dei suoi precedenti nelcontro la. Le sue dichiarazioni Intervistato da Corriere Granata, Giampieroha infiammato. Le sue parole. PAROLE – «Sinceramente tutti questi episodi mi fanno male. Furonoper, molti li abbiamoper errori clamorosi. Su Jonathas c’era un rigore clamoroso, su El Kaddouri tutta Europa ha visto cosa è successo; o ancora il gol annullato a Maxi Lopez e la non espulsione ad Alex Sandro sono state delle circostanze assurde. Per quanto riguarda iall’ultimo lasciamo stare: ...

Advertising

juventusfc : Juve e Torino insieme per la ricerca sul cancro dell’Istituto di Candiolo-IRCCS Sono state realizzate 2 edizioni li… - juventusfc : La gallery dell'allenamento di oggi verso #JuveToro ?? ?? - juventusfc : Ultima dichiarazione di Mister Allegri: a breve le sue parole sul nostro sito, qui come sempre il video completo ??… - Danielcast_09 : RT @juventusfc: Juve e Torino insieme per la ricerca sul cancro dell’Istituto di Candiolo-IRCCS Sono state realizzate 2 edizioni limitate d… - junews24com : Dybala vicino ad un traguardo in Serie A: sarebbe il terzo argentino a riuscirci! - -