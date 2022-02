Il Barcellona di Xavi sta crescendo (Di giovedì 17 febbraio 2022) Xavi non si era sentito pronto, quando per la prima volta la dirigenza gli aveva chiesto di tornare come allenatore del Barcellona. Forse neanche loro lo vedevano pronto, forse volevano piuttosto sondare il terreno per non bruciare anche l’ultima vera icona ancora intatta della squadra migliore della lunga storia blaugrana. Il presidente Laporta ha tentennato anche nei momenti peggiori, tenuto Koeman pensando di poter finire con lui la stagione e poi ripartire con un volto fresco, possibilmente tedesco si diceva. Ma nel Barcellona il tempo è tiranno anche più che nelle altre grandi squadre decadenti: il rischio di mancare la qualificazione alla prossima Champions League è diventato un rischio troppo grosso e dopo l’ennesimo Clásico perso – il terzo consecutivo per l’allenatore olandese, un record che non veniva toccato dal 1936 – ... Leggi su ultimouomo (Di giovedì 17 febbraio 2022)non si era sentito pronto, quando per la prima volta la dirigenza gli aveva chiesto di tornare come allenatore del. Forse neanche loro lo vedevano pronto, forse volevano piuttosto sondare il terreno per non bruciare anche l’ultima vera icona ancora intatta della squadra migliore della lunga storia blaugrana. Il presidente Laporta ha tentennato anche nei momenti peggiori, tenuto Koeman pensando di poter finire con lui la stagione e poi ripartire con un volto fresco, possibilmente tedesco si diceva. Ma nelil tempo è tiranno anche più che nelle altre grandi squadre decadenti: il rischio di mancare la qualificazione alla prossima Champions League è diventato un rischio troppo grosso e dopo l’ennesimo Clásico perso – il terzo consecutivo per l’allenatore olandese, un record che non veniva toccato dal 1936 – ...

lUltimoUomo : Come sta il Barcellona che alle 18.45 affronta il Napoli in Europa League. - velosodiego : @NICKTOH9 @Bett_Calcaterra Vabbè le figure di merda vostre sono abissali c'è chi perde on Finale con il Barcellona… - ntomc : Dalla 'coltellata' di Piqué a Messi fino all'arrivo di Xavi, che aspetta il Napoli con il dovuto rispetto. O come i… - Salvato95551627 : RT @calciomercatoit: ?? #BarcellonaNapoli, da #Messi e #Suarez a #Traoré e #Aubameyang. In Catalogna hanno paura degli azzurri https://t.co… - calciomercatoit : ?? #BarcellonaNapoli, da #Messi e #Suarez a #Traoré e #Aubameyang. In Catalogna hanno paura degli azzurri -