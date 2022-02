Gf vip, scontro tra Nathalie e Jessica. Cosa è successo? (Di giovedì 17 febbraio 2022) Gf vip continuano gli scontri all’interno della casa. Dopo l’ingresso di Alex Belli che ha completamente destabilizzato Soleil e Delia ad animare le dinamiche di casa ci hanno pensato Nathalie e Jessica. Argomento della discussione presunti furti di cibo all’interno della casa. “Nathalie sei la prima che rubi il cibo lo sappiamo tutti e chiudiamo gli occhi – ha esordito Jessica. Ma parli proprio tu che stai a guardare anche il numero di chicchi di riso? Dimmi Cosa mi sono rubata ha tuonato la Caldonazzo. “Riso, banane e sottilette accusa Jessica“, ” “e tu che ti sbrani la bresaola con le mani?” controbatte la Caldonazzo. “Lo sanno tutti che ti rubi il cibo e ti prendiamo in giro” è la frase che fa inferocire la Caldonazzo. Il finale è una serie di botta e risposta e ... Leggi su zon (Di giovedì 17 febbraio 2022) Gf vip continuano gli scontri all’interno della casa. Dopo l’ingresso di Alex Belli che ha completamente destabilizzato Soleil e Delia ad animare le dinamiche di casa ci hanno pensato. Argomento della discussione presunti furti di cibo all’interno della casa. “sei la prima che rubi il cibo lo sappiamo tutti e chiudiamo gli occhi – ha esordito. Ma parli proprio tu che stai a guardare anche il numero di chicchi di riso? Dimmimi sono rubata ha tuonato la Caldonazzo. “Riso, banane e sottilette accusa“, ” “e tu che ti sbrani la bresaola con le mani?” controbatte la Caldonazzo. “Lo sanno tutti che ti rubi il cibo e ti prendiamo in giro” è la frase che fa inferocire la Caldonazzo. Il finale è una serie di botta e risposta e ...

