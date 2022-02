Gf Vip: Katia Fuori Controllo, Chiede La Censura! (Di giovedì 17 febbraio 2022) Al Gf Vip, ormai non si contano più gli scivoloni della nostra Katia Ricciarelli. Questa volta, insieme all’amica Soleil, si è resa protagonista di frasi a dir poco discutibili su Lulù e Miriana. Frasi che hanno costretto gli stessi autori del reality ad intervenire, richiamando le due in confessionale. Pare che l’ex di Pippo Baudo abbia chiesto addirittura che tutto venisse censurato. Peccato che agli attenti telespettatori del Gf Vip non sia sfuggito nulla di ciò che ha detto. Come non è sfuggito il fatto che il nostro Alex si sia appartato in bagno con Delia Duran. Ecco tutto quello che è accaduto in queste ultime ore nella Casa di Cinecittà! Katia e Soleil, ennesimo scivolone: Miriana e Lulù nel mirino Katia Ricciarelli e Soleil Sorge si sono rese protagoniste ancora una volta di uscite a dir poco incommentabili. Tutto è accaduto ... Leggi su gossipnews.tv (Di giovedì 17 febbraio 2022) Al Gf Vip, ormai non si contano più gli scivoloni della nostraRicciarelli. Questa volta, insieme all’amica Soleil, si è resa protagonista di frasi a dir poco discutibili su Lulù e Miriana. Frasi che hanno costretto gli stessi autori del reality ad intervenire, richiamando le due in confessionale. Pare che l’ex di Pippo Baudo abbia chiesto addirittura che tutto venisse censurato. Peccato che agli attenti telespettatori del Gf Vip non sia sfuggito nulla di ciò che ha detto. Come non è sfuggito il fatto che il nostro Alex si sia appartato in bagno con Delia Duran. Ecco tutto quello che è accaduto in queste ultime ore nella Casa di Cinecittà!e Soleil, ennesimo scivolone: Miriana e Lulù nel mirinoRicciarelli e Soleil Sorge si sono rese protagoniste ancora una volta di uscite a dir poco incommentabili. Tutto è accaduto ...

