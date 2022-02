Draghi va da Mattarella e poi avvisa la maggioranza: "Così non va, e io non ci sto" (Di giovedì 17 febbraio 2022) In quei dieci secondi, quelli che hanno diviso la requisitoria dalle repliche, in quel silenzio, c’era tutto il senso di un disorientamento: “Così – confesserà più tardi uno dei ministri presenti – non lo avevamo visto mai”. Li ha voluti tutti a Palazzo Chigi, i capi delegazione, convocandoli senza grande preavviso. Ma prima, Mario Draghi s’era recato al Quirinale, aveva anticipato a Sergio Mattarella la sua volontà, ricevendone pieno mandato. E Così il premier, ritornato da Bruxelles dopo un Consiglio europeo dedicato al Sahel prima e alla crisi ucraina poi, s’è dedicato alle tensioni che funestano la sua maggioranza. “Non è pensabile che dopo aver trovato un accordo in Cdm, i partiti rimettano in discussione quelle intese”. L’innesco della crisi è stato il rodeo notturno sul Milleproroghe, il governo ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 17 febbraio 2022) In quei dieci secondi, quelli che hanno diviso la requisitoria dalle repliche, in quel silenzio, c’era tutto il senso di un disorientamento: “– confesserà più tardi uno dei ministri presenti – non lo avevamo visto mai”. Li ha voluti tutti a Palazzo Chigi, i capi delegazione, convocandoli senza grande preavviso. Ma prima, Marios’era recato al Quirinale, aveva anticipato a Sergiola sua volontà, ricevendone pieno mandato. Eil premier, ritornato da Bruxelles dopo un Consiglio europeo dedicato al Sahel prima e alla crisi ucraina poi, s’è dedicato alle tensioni che funestano la sua. “Non è pensabile che dopo aver trovato un accordo in Cdm, i partiti rimettano in discussione quelle intese”. L’innesco della crisi è stato il rodeo notturno sul Milleproroghe, il governo ...

