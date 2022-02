Dischi in uscita per il Record Store Day 2022, da David Bowie ai Rolling Stones (Di giovedì 17 febbraio 2022) Quali sono i Dischi in uscita per il Record Store Day 2022? L’elenco è ancora in divenire, ma le prime notizie uscite nelle scorse ore rendono il piatto più che succulento. Il Record Store Day, ricordiamolo, si tiene dal 2007 e nasce da un’idea di Chris Brown, impiegato di un negozio statunitense, con l’intento di celebrare gli Store indipendenti di Dischi. Dal primo anno ad oggi, il Record Store Day è stata un’occasione di incontro tra gli artisti e il loro pubblico, specialmente grazie al lancio di edizioni speciali dei loro Dischi. Quest’anno global ambassador è Taylor Swift, artista molto sensibile alla realtà dei piccoli negozi indipendenti. L’edizione 2022 si ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 17 febbraio 2022) Quali sono iinper ilDay? L’elenco è ancora in divenire, ma le prime notizie uscite nelle scorse ore rendono il piatto più che succulento. IlDay, ricordiamolo, si tiene dal 2007 e nasce da un’idea di Chris Brown, impiegato di un negozio statunitense, con l’intento di celebrare gliindipendenti di. Dal primo anno ad oggi, ilDay è stata un’occasione di incontro tra gli artisti e il loro pubblico, specialmente grazie al lancio di edizioni speciali dei loro. Quest’anno global ambassador è Taylor Swift, artista molto sensibile alla realtà dei piccoli negozi indipendenti. L’edizionesi ...

lucadambrosio : ? Record Store Day 2022. I dischi in uscita il 23 aprile - musicletter : ? Record Store Day 2022. I dischi in uscita il 23 aprile - rockolpoprock : Rolling Stones, Bowie, Donna Summer: le uscite più interessanti del Record Store Day 2022 - VendutoCorrotto : RT @Anna302478978: 'Nel caso in cui non fosse chiaro, Papa Francesco è la popstar del secolo' È L'ESATTO CONTRARIO SI STA RENDENDO RIDICO… - Anna302478978 : 'Nel caso in cui non fosse chiaro, Papa Francesco è la popstar del secolo' È L'ESATTO CONTRARIO SI STA RENDENDO R… -