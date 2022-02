Dimenticate Parco della Vittoria | Monopoly si gioca ai bagni del Forte

Leggi su panorama

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Lo scorso dicembre, un gruppo di archeologi hanno scoperto in Oman il gioco da tavolo più antico al mondo. Nel report degli scavi si legge: «Il tabellone è in pietra e presenta campi e buche contrassegnati. Giochi basati su principi simili si svolgevano durante l'età del bronzo in molti centri economici e culturali di quell’età». Si tratterebbe di un gioco simile al «Gioco reale di Ur» (datato 2400 - 2600 a.C.), attualmente conservato al British Museum di Londra, che ricorda l’attuale backgammon. Quello trovato in Oman risalirebbe a circa 4000 anni fa, a riprova dell’interesse storico per questo tipo di passatempo. Al giorno d’oggi, il gioco da tavolo più famoso a livello globale è. Creato nel 1903 da Lizzie Magie (con il nome di «The Landlord’s Game»), sono però i Parker Brothers a commercializzarlo, nel 1935, rielaborando leggermente le regole per rendere il ...