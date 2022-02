Covid oggi Veneto, 5.880 contagi e 21 morti: bollettino 17 febbraio (Di giovedì 17 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 5.880 i nuovi contagi casi da coronavirus oggi 17 febbraio in Veneto, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 21 morti, considerando la differenza tra il totale indicato ieri dal ministero della Salute e quello presente nel bollettino diffuso oggi dalla regione. Il totale dei casi da inizio della pandemia nella regione sale a 1.287.834, quello dei decessi a 13.658. Prosegue la discesa degli attuali positivi, che sono 83.265 (-4.491). Crollano i ricoveri in area medica (1.311, -60), in calo anche quelli in terapia intensiva (118, -5) L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 17 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 5.880 i nuovicasi da coronavirus17in, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 21, considerando la differenza tra il totale indicato ieri dal ministero della Salute e quello presente neldiffusodalla regione. Il totale dei casi da inizio della pandemia nella regione sale a 1.287.834, quello dei decessi a 13.658. Prosegue la discesa degli attuali positivi, che sono 83.265 (-4.491). Crollano i ricoveri in area medica (1.311, -60), in calo anche quelli in terapia intensiva (118, -5) L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

GuidoDeMartini : 1??5????0??2????2??0??2??2?? OGGI CI SIAMO, è “il giorno della vergogna”: IL GIORNO in cui il governo, per tutelare l… - you_trend : ?? #Coronavirus: oggi l'indice di gravità elaborato da YouTrend è a 51 su 100. Nota metodologica completa:… - elenabonetti : L’impatto del Covid su bambini e ragazzi, il nuovo Piano per l’Infanzia e l’Adolescenza che abbiamo scritto ascolta… - MZorzy : RT @byoblu: Da oggi in #Svizzera vengono meno la maggior parte delle restrizioni anti-covid: niente più COVID pass né mascherine per entrar… - lifestyleblogit : Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 17 febbraio - -