Covid oggi Lazio, 6.375 contagi e 29 morti. A Roma 2.981 nuovi casi (Di giovedì 17 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 6.375 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 17 febbraio 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono morte 29 persone. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 12.875 tamponi molecolari e 46.272 antigenici con un tasso di positività al 10,7%. I ricoverati sono 1.784, 60 in meno da ieri, 165 le terapie intensive, una in meno da ieri, e 17.057 i guariti. I casi a Roma città sono a quota 2.981. Nel dettaglio, nella Asl Roma 1 sono 1.183 i nuovi casi e 6 i decessi nelle ultime 24 ore; la Asl Roma 2 registra 1.008 nuovi casi e 7 decessi; Asl Roma 3: sono 790 i nuovi casi.

