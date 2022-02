Barcellona-Napoli 1-1, a Zielinski risponde Ferran Torres (Di venerdì 18 febbraio 2022) Al Camp Nou il Napoli gioca con personalità e porta a casa un prezioso 1-1 nell`andata del playoff di Europa League. Sblocca Zielinski sfruttando un tocco smarcante di Elmas. Triangolo sulla destra di Elmas, che arriva alle porte dell`area e serve in mezzo Zielinski: sul primo tiro respinge Ter Stegen, sulla ribattuta c`è ancora Zielinski che trafigge il portiere dei catalani. Nella ripresa il Barça cresce e trova il pari con Ferran Torres su rigore assegnato dal Var per fallo di mani di Juan Jesus. Nel finale Barcellona più volte vicino al gol con Ferran Torres e De Jong. Ritorno al "Maradona" il 24 febbraio. Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 18 febbraio 2022) Al Camp Nou ilgioca con personalità e porta a casa un prezioso 1-1 nell`andata del playoff di Europa League. Sbloccasfruttando un tocco smarcante di Elmas. Triangolo sulla destra di Elmas, che arriva alle porte dell`area e serve in mezzo: sul primo tiro respinge Ter Stegen, sulla ribattuta c`è ancorache trafigge il portiere dei catalani. Nella ripresa il Barça cresce e trova il pari consu rigore assegnato dal Var per fallo di mani di Juan Jesus. Nel finalepiù volte vicino al gol cone De Jong. Ritorno al "Maradona" il 24 febbraio.

Advertising

capuanogio : ?? Da qualche settimana il #Barcellona ha preso contatti con l'entourage di #Koulibaly per sondare la disponibilità… - annatrieste : Non è che non è più il Barcellona di Messi, è che è il Napoli che adesso è il Napoli di Spalletti ? #BarcellonaNapoli #1a1 - Agenzia_Ansa : Europa League, Barcellona-Napoli 1-1. Al Camp Nou l'andata dei sedicesimi di finale #ANSA - pasqualinipatri : EUROPA LEAGUE | Il Napoli pareggia a Barcellona, l’Atalanta rimonta l’Olympiakos: tutti i risultati dei Play-Off d’… - Spazio_Napoli : #Xavi avrebbe voluto di più! Il #Barcellona meritava la vittoria? ???? -