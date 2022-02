Ascolti TV | Mercoledì 16 febbraio 2022. Missione compiuta per Michelle (3,3 mln – 19.65%), in pochi per il film di Rai1 (10.6%). Le Iene si fermano al 7.3% (1,1 mln). Boom Uomini e Donne (25.1%) (Di giovedì 17 febbraio 2022) Michelle Hunziker e Ilary Blasi Nella serata di ieri, Mercoledì 16 febbraio 2022, su Rai1 in prima visione Ero in Guerra e non lo Sapevo ha interessato 2.294.000 spettatori pari al 10.63%. Su Canale 5 – dalle 21.39 alle 0.35 – la prima puntata di Michelle Impossible ha raccolto davanti al video 3.382.000 spettatori pari al 19.65% di share (Highlights: 1.345.000 – 19.55%). Su Rai2 The Good Doctor 5 ha interessato 1.129.000 spettatori pari al 4.71% di share. A seguire The Resident 4 ha ottenuto 971.000 spettatori con il 4.6%. Su Italia 1 - dalle 21.41 all’1.07 – Le Iene, con Belen Rodriguez e Teo Mammucari, ha intrattenuto 1.120.000 spettatori con il 7.26% (presentazione di 23 minuti: 1.202.000 – 4.98%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 2.196.000 ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 17 febbraio 2022)Hunziker e Ilary Blasi Nella serata di ieri,16, suin prima visione Ero in Guerra e non lo Sapevo ha interessato 2.294.000 spettatori pari al 10.63%. Su Canale 5 – dalle 21.39 alle 0.35 – la prima puntata diImpossible ha raccolto davanti al video 3.382.000 spettatori pari al 19.65% di share (Highlights: 1.345.000 – 19.55%). Su Rai2 The Good Doctor 5 ha interessato 1.129.000 spettatori pari al 4.71% di share. A seguire The Resident 4 ha ottenuto 971.000 spettatori con il 4.6%. Su Italia 1 - dalle 21.41 all’1.07 – Le, con Belen Rodriguez e Teo Mammucari, ha intrattenuto 1.120.000 spettatori con il 7.26% (presentazione di 23 minuti: 1.202.000 – 4.98%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 2.196.000 ...

